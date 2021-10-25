Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.62
Войти в почту

Синдикат банков РФ увеличит лимит кредитования для "Арктик СПГ - 2" до €5,7 млрд

ТАСС
1 час назад

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Компания "Арктик СПГ - 2", реализующая одноименный проект по строительству СПГ-завода мощностью 19,8 млн тонн в год, подписала дополнительное соглашение с синдикатом российских банков об увеличении максимальной суммы финансирования до €5,7 млрд в рамках кредитной линии сроком на 15 лет, говорится в сообщении компании.

В пул банков входят Сбербанк, Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A., а также государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и банк "ФК Открытие".

"Дополнительное соглашение с российскими банками подписано в рамках продолжения привлечения внешнего финансирования для реализации проекта "Арктик СПГ - 2". Окончательный размер привлекаемого у российских банков финансирования в пределах максимальной суммы до €5,7 млрд будет определен при завершении формирования международной части внешнего финансирования проекта", - говорится в сообщении.

Проект "Арктик СПГ - 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год, каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 1 декабря 2018 года, запасы этого месторождения по российской классификации составили 1,978 трлн кубометров природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.

Запуск первой линии планируется в 2023 г., второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно. Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).

Компании,Total,Новатэк,ФК Открытие,Газпромбанк,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители