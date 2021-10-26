Молдавия открестилась от соглашения с «Нафтогазом»

Молдавия более не нуждается в услугах российской компании «Газпром». Она впервые нашла альтернативного поставщика и купила газ у Польши. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Молдавии.
Молдавская компания Energocom подписала контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG. Как утверждают власти страны, основная цель этой закупки — оценить возможность импорта газа из альтернативных источников.
В Румынии заявили, что готовы поставлять газ в Молдавию по запущенному в эксплуатацию газопроводу Унгены – Кишинев, который соединяет обе страны. Этот газопровод может ежедневно пропускать 6,5 млн кубометров газа. Такого объема топлива будет достаточно, чтобы обеспечить комфорт жителям Молдавии, но в расчетах не учитывается Приднестровье. Об этом заявила Елизабета Гидиу, директор одного из управлений румынской национальной газотранспортной системы Transgaz. Она сообщила, что они ожидают указаний поставщиков о том, какие объемы газа они могут транспортировать в Молдавию.
Долгосрочный контракт Газпрома и Молдавии закончил действовать 30 сентября. О новом долгосрочном соглашении стороны так и не смогли договориться.
Позже появилась информация о том, что украинский «Нафтогаз» подписал рамочное соглашение с молдавской Energocom о поставках 700 млн кубометров газа в случае необходимости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опровергла эту информацию, пишет ТАСС.