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Молдавия впервые купила газ в обход Газпрома

Елена Прошина
36 минут назад

Молдавия более не нуждается в услугах российской компании «Газпром». Она впервые нашла альтернативного поставщика и купила газ у Польши. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Молдавии.

Молдавия открестилась от соглашения с «Нафтогазом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Молдавская компания Energocom подписала контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG. Как утверждают власти страны, основная цель этой закупки — оценить возможность импорта газа из альтернативных источников.

В Румынии заявили, что готовы поставлять газ в Молдавию по запущенному в эксплуатацию газопроводу Унгены – Кишинев, который соединяет обе страны. Этот газопровод может ежедневно пропускать 6,5 млн кубометров газа. Такого объема топлива будет достаточно, чтобы обеспечить комфорт жителям Молдавии, но в расчетах не учитывается Приднестровье. Об этом заявила Елизабета Гидиу, директор одного из управлений румынской национальной газотранспортной системы Transgaz. Она сообщила, что они ожидают указаний поставщиков о том, какие объемы газа они могут транспортировать в Молдавию.

Долгосрочный контракт Газпрома и Молдавии закончил действовать 30 сентября. О новом долгосрочном соглашении стороны так и не смогли договориться.

Позже появилась информация о том, что украинский «Нафтогаз» подписал рамочное соглашение с молдавской Energocom о поставках 700 млн кубометров газа в случае необходимости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опровергла эту информацию, пишет ТАСС.

Компании,Нафтогаз,Газпром,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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