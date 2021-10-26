Греф: цифровые технологии вскоре помогут точнее работать над преодолением бедности в РФ

"Мы очень переживали за сентябрьские выплаты, там сложились три выплаты вместе, это была самая высокая нагрузка за всю историю и на наших сотрудников, и на нашу систему. Но, слава богу, все прошло без проблем. С учетом того, что это [получатели выплат] - люди в возрасте, конечно, мы старались создать максимум удобств и отсутствие очередей для них. Среднее ожидание очереди не превысило у нас пяти минут за это время. Поэтому это такая невидная вещь, но внутри, конечно, была большая работа", - отметил Греф.