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Греф: цифровые технологии вскоре помогут точнее работать над преодолением бедности в РФ

ТАСС
1 час назад

Глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность в том, что в ближайшее время цифровые технологии помогут более точно работать над преодолением бедности в России. Такое мнение он высказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Греф: цифровые технологии вскоре помогут точнее работать над преодолением бедности в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я думаю, что в ближайшее время можно будет значительно более точно работать с преодолением бедности с помощью цифровых технологий", - сказал он.

Греф напомнил, что Сбербанк и российское правительство плотно работают над созданием социального казначейства.

"В принципе это, конечно, будет прообраз возможных целевых выплат конкретным людям, которые нуждаются по тем или иным основаниям", - уточнил глава банка.

По его словам, в этом году банк осуществил дополнительные социальные выплаты.

"Мы очень переживали за сентябрьские выплаты, там сложились три выплаты вместе, это была самая высокая нагрузка за всю историю и на наших сотрудников, и на нашу систему. Но, слава богу, все прошло без проблем. С учетом того, что это [получатели выплат] - люди в возрасте, конечно, мы старались создать максимум удобств и отсутствие очередей для них. Среднее ожидание очереди не превысило у нас пяти минут за это время. Поэтому это такая невидная вещь, но внутри, конечно, была большая работа", - отметил Греф.

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