Греф анонсировал преодоление бедности при помощи "цифры"

Скоро можно будет более точно работать над преодолением бедности с помощью цифровых технологий, заявил на встрече с президентом глава Сбербанка.

"Сейчас правительство работает очень плотно над созданием социального казначейства", - отметил Герман Греф. Это будет прообраз возможных целевых выплат конкретным людям, которые нуждаются по тем или иным основаниям.