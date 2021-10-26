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Греф анонсировал преодоление бедности при помощи "цифры"

Российская Газета
49 минут назад

Скоро можно будет более точно работать над преодолением бедности с помощью цифровых технологий, заявил на встрече с президентом глава Сбербанка.

"Сейчас правительство работает очень плотно над созданием социального казначейства", - отметил Герман Греф. Это будет прообраз возможных целевых выплат конкретным людям, которые нуждаются по тем или иным основаниям.

"В ближайшее время можно будет значительно более точно работать с преодолением бедности с помощью цифровых технологий", - уверен глава Сбербанка.

Компании,Герман Греф,Сбербанк России,
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