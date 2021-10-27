Кулеба придумал новый ход для отсрочки запуска СП-2

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Кулеба попросил Еврокомиссию не спешить с сертификацией "Северного потока - 2"

Газета.Ruиещё 2
44 минуты назад

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» должна быть вовлечена Европейская комиссия, сообщает информационное агентство «УНИАН».

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Фото: ReutersReuters

«Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены. И уже есть позиция «Нафтогаза» по этому вопросу, то есть непосредственно компании, которая вовлечена в этот процесс. И мы доведем свою позицию до немецких партнеров, и будем просить работать с ними над тем, чтобы решение по «Северному потоку — 2» не принималось поспешно, быстро, без тщательного анализа и изучения», — заявил Кулеба.

Он считает, что Европейская комиссия должна принять участие в сертификации газопровода.

«Но хочу подчеркнуть, что какими бы быстрыми не были действия немецкого регулятора, но все-равно, ключевое, это еще привлечение Европейской комиссии к этому процессу и конечная цель - это применение Третьего энергетического пакета к функционированию «Северного потока — 2», — заявил Кулеба.

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили что «Северный поток — 2» создаст новые мощности по транспортировке газа.

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Компании,Дмитрий Кулеба,Нафтогаз,Минэкономразвития,Еврокомиссия,УНИАН,
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