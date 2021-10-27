Кулеба придумал новый ход для отсрочки запуска СП-2

«Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены. И уже есть позиция «Нафтогаза» по этому вопросу, то есть непосредственно компании, которая вовлечена в этот процесс. И мы доведем свою позицию до немецких партнеров, и будем просить работать с ними над тем, чтобы решение по «Северному потоку — 2» не принималось поспешно, быстро, без тщательного анализа и изучения», — заявил Кулеба.