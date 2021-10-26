Наследники покойного миллиардера Дмитрия Босова продали «Сибантрацит» за $1 млрд

Наследники покойного российского миллиардера Дмитрия Босова продали компанию «Сибантрацит» — мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Её купила фирма Альберта Авдоляна «Сибан холдинг». Сумма сделки составила примерно $1 млрд.

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Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

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После покупки Авдолян с партнёрами будут владеть крупнейшими производителями металлургического угля в России, отметило издание.

О закрытии сделки между «Сибан холдингом», созданным владельцем «А-Проперти» Альбертом Авдоляном (70%) и экс-гендиректором группы «Сибантрацит» Максимом Барским (30%), по покупке 100% акций Sibanthracite PLC сообщила пресс-служба «Сибантрацита» и подтвердила «А-Проперти», отметил РБК.

Босову, который покончил с собой в мае 2020 года, принадлежало 86,57% группы «Аллтек», контролировавшей Sibanthracite PLC.

После смерти бизнесмена доли в «Аллтеке» достались сыновьям и его родителям, миноритариями группы остались также бизнес-партнёры и друзья Босова.

В новый совет директоров компании вошли Авдолян, гендиректор «А-Проперти» Ирина Белянова, гендиректор «Управляющая компания «Эльгауголь» (входит в «А-Проперти») Александр Исаев и гендиректор структуры Авдоляна «Глобалтэк» Родион Сокровищук, места также сохранили Максим Барский, Игорь Макаров и Дмитрий Ага.

Близкие к участникам сделки источники заявили РБК, что наследники Босова получат по итогам сделки около $1 млрд, а сумма будет выплачена двумя траншами. Летом источники говорили о $600 млн, отметило издание. На увеличение показателя мог повлиять рост цены на уголь.

Запасы «Сибантрацита» составляют 468,1 млн тантрацита и угля (по классификации JORC), отметило издание. В 2020 году добыча компании упала на 26% и составила 17,6 млн т, а выручка — на 9%, до 113,9 млрд рублей. При этом в первом полугодии 2021 года добыча выросла на 22%, до 10,6 млн т.

Ранее сообщалось, что владелец корпорации AEON Роман Троценко купил у наследников Босова половину Арктической горной компании (АГК), которой принадлежат лицензии на освоение угольных месторождений на Таймырском полуострове. Сделка оценивалась в $100 млн.