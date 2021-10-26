Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

«Благодаря отчетности Tesla и заказу электромобилей компанией Hertz рыночная капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов, а ее гендиректор Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний богатейших», – пишут журналисты. Состояние Маска оценивается в 271,3 миллиарда долларов. С пятницы американский предприниматель разбогател на 41,7 миллиарда долларов. Причиной этому является скачок акций компании Tesla, в которой у Маска более 20 % акций, сообщает Forbes. Ранее «ФедералПресс» писал, что исполнительный директор Всемирной продовольственной программы попросил у Илона Маска 6 миллиардов долларов на борьбу с голодом во всем мире. Фото: Britta Pedersen / dpa / globallookpress.com