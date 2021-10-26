Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.49
Войти в почту

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

РИА "ФедералПресс"
43 минуты назад

«Благодаря отчетности Tesla и заказу электромобилей компанией Hertz рыночная капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов, а ее гендиректор Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний богатейших», – пишут журналисты. Состояние Маска оценивается в 271,3 миллиарда долларов. С пятницы американский предприниматель разбогател на 41,7 миллиарда долларов. Причиной этому является скачок акций компании Tesla, в которой у Маска более 20 % акций, сообщает Forbes. Ранее «ФедералПресс» писал, что исполнительный директор Всемирной продовольственной программы попросил у Илона Маска 6 миллиардов долларов на борьбу с голодом во всем мире. Фото: Britta Pedersen / dpa / globallookpress.com

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире
Фото: EPAEPA
Компании,Илон Маск,ИА DPA,ФедералПресс,Forbes,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители