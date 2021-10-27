Названы причины отказа «Газпрома» поставлять газ в Молдавию

Настоящей причиной отказа «Газпрома» заключить новый договор с Молдавией стало желание России воспользоваться ситуацией и заставить республику отказаться от интеграции с Евросоюзом. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, пишет Financial Times.

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По данным издания, Москва предложила отложить реформы энергорынка, которые уже согласованы с Брюсселем, в обмен на скидку на газ в размере 25 процентов. После того как Кишинев не принял такое условие, от него потребовали вернуть долг за поставки топлива в размере 709 миллионов долларов, который копился с середины 1990-х годов.

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Источники утверждают, что для Кремля переговоры по газу — это часть более широкого процесса выстраивания новых отношений с Молдавией. Их приходится подвергать пересмотру после того, как пост президента покинул пророссийский Игорь Додон, а на его место пришла Майя Санду, выступающая за развитие отношений с Евросоюзом.

Предыдущий контракт на поставки газа истек 30 сентября, после чего стоимость топлива для республики выросла более чем в три раза. Переговоры 21-22 октября в Москве закончились безрезультатно. «Газпром» угрожает с 1 декабря полностью остановить продажу даже по нынешней цене, если республика не погасит свой долг в полном объеме.

На этом фоне Кишинев начал переговоры с Польшей и Украиной о поставках газа. Государственная компания Energocom подписала соглашение с «Нафтогазом Украины» о поставках в случае необходимости до 700 миллионов кубометров, а также заключила контракты на закупку миллиона кубометров у польской PGNiG и нидерландской Vitol.

Вместе с тем в Молдавии признают, что такие решения выглядят не слишком эффективными в споре с «Газпромом». Как отмечает депутат парламента Олег Рейдман, миллиона кубометров республике не хватит даже на один день. При этом премьер Наталья Гаврилица признает, что стоимость закупки составит около тысячи долларов за тысячу кубометров, как на спотовом рынке.