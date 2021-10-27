Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 83.75
Войти в почту

Путин призвал «Газпром» помочь Европе

Lenta.ruиещё 1
21 минуту назад

Президент России Владимир Путин призвал «Газпром» повысить объемы газа в европейских хранилищах, что должно помочь Европе, столкнувшейся с энергетическим кризисом. Соответствующее заявление Путин сделал на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала, сообщает ТАСС.

Путин призвал «Газпром» помочь Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газпром» должен начать плановые работы по поставкам в Европу после закачки газа в подземные хранилища России. По мнению президента, дополнительные объемы топлива стабилизируют цены на европейском энергорынке. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания закончит закачку газа в российские подземные хранилища к 8 ноября.

«Газпром» решил не продавать Европе газ в следующем году

На совещании Путин также отметил, что Россия восполнила нехватку американского газа в Европе даже в больших объемах, чем было нужно. При этом, по мнению президента, ситуация на газовом рынке Европы остается напряженной. Он подчеркнул, что спотовые цены на топливо все еще превышают тысячу долларов за тысячу кубометров.

Ранее 27 октября стало известно, что Ангела Меркель обсуждала с Россией дополнительные поставки газа. По данным СМИ, об этом бывший канцлер сообщила странам Евросоюза на прошлой неделе. По словам Меркель, Москва пообещала увеличить запасы газа в немецких хранилищах.
Компании,Ангела Меркель,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,ЕС,ИТАР-ТАСС,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители