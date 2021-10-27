Путин призвал «Газпром» помочь Европе

Президент России Владимир Путин призвал «Газпром» повысить объемы газа в европейских хранилищах, что должно помочь Европе, столкнувшейся с энергетическим кризисом. Соответствующее заявление Путин сделал на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала, сообщает ТАСС .

«Газпром» должен начать плановые работы по поставкам в Европу после закачки газа в подземные хранилища России. По мнению президента, дополнительные объемы топлива стабилизируют цены на европейском энергорынке. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания закончит закачку газа в российские подземные хранилища к 8 ноября.

На совещании Путин также отметил, что Россия восполнила нехватку американского газа в Европе даже в больших объемах, чем было нужно. При этом, по мнению президента, ситуация на газовом рынке Европы остается напряженной. Он подчеркнул, что спотовые цены на топливо все еще превышают тысячу долларов за тысячу кубометров.