Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ

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Российская компания «Газпром экспорт» получила просьбу польского концерта PGNiG о снижении цен на газ и изучает обращение. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цены на поставки газа. Запрос обосновывается ситуацией на европейском оптовом рынке. Глава компании Павел Маевский отметил, что в последнее время в Европе фиксируется беспрецедентный рост цен на газ. Ситуацию он считает чрезвычайной, она, по его мнению, дает основания для пересмотра цен, по которым Варшава закупает топливо по Ямальскому контракту.

Реакция в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале удивился просьбой Польши. Он напомнил, что страна позиционирует себя тотальным противником России по газовым вопросам, пыталась сорвать строительство газопровода «Северный поток-2», выступает против Москвы на международной арене.

Аналогичного мнения придерживается директор аналитического департамента Инвестиционной компании «РЕГИОН» Валерий Вайсберг. В беседе с радио Sputnik он назвал заявление польской компании странным, особенно на фоне ситуации в газовой сфере в Европе. Он указал на высокую стоимость топлива и добавил, что в 2022 году ожидается заметный рост.

Директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин отметил в беседе с «Лентой.ру», что если Польша прекратит вставлять палки в колеса в процесс запуска «Северного потока-2» (СП-2), тогда «Газпром» может пойти на уступки и снизить цену поставок газа.

Он указал, что снижение цен на поставки газа PGNiG для «Газпрома» не выгодны. Специалист заявил, что компания могла бы пойти на такие уступки, например, для Белоруссии в силу природы отношений России с республикой. Однако для Варшавы таких исключений не будет, подчеркнул эксперт.