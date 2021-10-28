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Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ

Lenta.ruиещё 8
51 минуту назад

Польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цены на поставки газа, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо компании.

Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запрос обосновывается ситуацией на европейском оптовом рынке.

«28 октября 2021 года PGNiG направил ПАО "Газпром" и OOO " Газпром экспорт" письмо, которое модифицирует заявление PGNiG от февраля 2020 года об изменении цены газа, поставляемого в рамках договора купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения так, чтобы в процессе пересмотра могла быть учтена текущая ситуация на рынке», — сказано в обращении.

Конкурент Газпрома решил помочь Европе

Глава компании Павел Маевский отметил, что в последнее время в Европе фиксируется беспрецедентный рост цен на газ. Ситуацию он считает чрезвычайной, она, по его мнению, дает основания для пересмотра цен, по которым Варшава закупает топливо по Ямальскому контракту.

Компании,Газпром,РИА Новости,
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