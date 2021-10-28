Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ

Польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цены на поставки газа, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо компании.
Запрос обосновывается ситуацией на европейском оптовом рынке.
«28 октября 2021 года PGNiG направил ПАО "Газпром" и OOO " Газпром экспорт" письмо, которое модифицирует заявление PGNiG от февраля 2020 года об изменении цены газа, поставляемого в рамках договора купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения так, чтобы в процессе пересмотра могла быть учтена текущая ситуация на рынке», — сказано в обращении.
Глава компании Павел Маевский отметил, что в последнее время в Европе фиксируется беспрецедентный рост цен на газ. Ситуацию он считает чрезвычайной, она, по его мнению, дает основания для пересмотра цен, по которым Варшава закупает топливо по Ямальскому контракту.