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В Совфеде удивились просьбой Польши к «Газпрому» снизить цены на газ

Lenta.ruиещё 27
46 минут назад

Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков удивился просьбой польского концерна PGNiG к «Газпрому» о снижении цен на газ по Ямальскому контракту из-за кризиса в Европе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что Польша позиционирует себя как тотальный противник России по газовым вопросам. Он уточнил, что Варшава сделала все возможное, чтобы сорвать строительство «Северного потока-2», не намерена закупать российский газ после 2022 года, ведет борьбу против Москвы на всех международных площадках и тянет Украину в НАТО.

«И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту», — заключил Пушков.

Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цены на поставки газа. Запрос обосновывается ситуацией на европейском оптовом рынке. Глава компании Павел Маевский отметил, что в последнее время в Европе фиксируется беспрецедентный рост цен на газ. Ситуацию он считает чрезвычайной, она, по его мнению, дает основания для пересмотра цен, по которым Варшава закупает топливо по Ямальскому контракту.

Компании,Алексей Пушков,НАТО,Газпром,Совет Федерации,
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