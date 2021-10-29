Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ

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Член Совета Федерации Алексей Пушков удивился просьбой польского концерна PGNiG к «Газпрому» о снижении цен на газ по Ямальскому контракту из-за кризиса в Европе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что Польша позиционирует себя как тотальный противник России по газовым вопросам. Он уточнил, что Варшава сделала все возможное, чтобы сорвать строительство «Северного потока-2», не намерена закупать российский газ после 2022 года, ведет борьбу против Москвы на всех международных площадках и тянет Украину в НАТО.

«И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту», — заключил Пушков.