«Газпром»: отказ Европы от российского газа сравним с утопией

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков считает утопией звучащие в Евросоюзе призывы к отказу от инвестиций в нефтегазовые проекты в пользу «зеленых» технологий, пишет ТАСС.

«Цены на голубое топливо бьют рекорды. Ряд экспертов призывают прекратить инвестиции в нефтегазовые проекты, популистские лозунги призывают следовать «зеленой» европейской мечте. По сути, это утопия», - сказал он, выступая на панельной дискуссии Евразийского экономического форума.

По его словам, реальность такова, что «в природе наблюдаются аномальные холода». В частности, так было в 2018 и 2020 годах, и тогда «Газпром» поставлял в Европу более 1,7 млрд куб. газа в сутки. Зубков считает, что только прямые долгосрочные контракты смогут обеспечить энергобезопасность.