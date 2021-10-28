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«Газпром»: отказ Европы от российского газа сравним с утопией

Елена Прошина
53 минуты назад

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков считает утопией звучащие в Евросоюзе призывы к отказу от инвестиций в нефтегазовые проекты в пользу «зеленых» технологий, пишет ТАСС.

«Газпром»: отказ Европы от российского газа сравним с утопией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цены на голубое топливо бьют рекорды. Ряд экспертов призывают прекратить инвестиции в нефтегазовые проекты, популистские лозунги призывают следовать «зеленой» европейской мечте. По сути, это утопия», - сказал он, выступая на панельной дискуссии Евразийского экономического форума.

По его словам, реальность такова, что «в природе наблюдаются аномальные холода». В частности, так было в 2018 и 2020 годах, и тогда «Газпром» поставлял в Европу более 1,7 млрд куб. газа в сутки. Зубков считает, что только прямые долгосрочные контракты смогут обеспечить энергобезопасность.

«Газпром» обеспечивал всегда и сегодня выполнение всех своих контрактных обязательств», - подчеркнул он.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны ЕС отказываться от ископаемых источников энергии, отдав предпочтение более экологичному топливу. Ее доклад размещен на сайте Еврокомиссии.

Компании,Виктор Зубков,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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