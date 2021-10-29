СберСпасибо позволяет клиентам списывать до 99% бонусов у компаний-партнеров

Программа лояльности "СберСпасибо" предлагает участникам обмен бонусов на скидку до 99% у ряда своих партнеров из экосистемы Сбера. Это означает, что бонусы могут "покрыть" почти полную стоимость покупок в определенных магазинах из партнерского списка программы.

В число партнеров с возможностью максимального списания бонусов от СберСпасибо вошли в том числе СберМегаМаркет, СберЗвук, SberDevices, Okko. Обменять бонусы на скидку до 99% можно на сайтах или в мобильных приложениях этих компаний. При этом, единственным условием является оплата покупок и подписок картой СберБанка. Курс обмена: 1 бонус = 1 рублю скидки.

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В СберМегаМаркете представлены более 2 700 000 товаров, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, строительства и ремонта, одежду, детские товары и многое другое. За первую покупку будет начислено 500 дополнительных бонусов и 1% от стоимости покупки, если ранее их уже совершали. Но важно помнить, что нужно оплатить картой СберБанка минимум 1% от суммы покупки (не менее 1 рубля), бонусы нельзя списать при оплате товаров некоторых брендов: Dyson, Rieker, Zenden, а также при резервировании товаров в рамках сервиса "Закажи и забери".

Аудиосервис СберЗвук позволяет найти нужный трек или подкаст, а также сформировать плейлист под настроение. Практически полную стоимость подписки помогут компенсировать бонусы - до 99% от стоимости. После покупки подписки по карте Сбера клиенту также будет начислено 5% бонусами от СберСпасибо.

SberDevices разрабатывает технологичные устройства и сервисы: телевизионная приставка SberBox, смарт-дисплей SberPortal, платформа умного дома и другие. Все умные устройства объединяют виртуальные ассистенты Салют. Гаджеты можно приобрести со скидкой до 99% за бонусы. И 3% вернутся бонусами при оплате картой Сбер.

Медиа-платформа Okko - это возможность скачивать фильмы в высоком качестве, арендовать контент на 48 часов или использовать подписку и смотреть кино и сериалы в приложении на Smart TV. В коллекции Okko - порядка 80 тыс. единиц контента от мировых киностудий. Подписка на сервис доступна клиентам СберСпасибо со скидкой до 99% за бонусы и за покупку на счет вернется начисляется 1% бонусами.

Со всеми действующими акциями от партнеров программы лояльности можно познакомиться на сайте и в мобильном приложении СберСпасибо.

"Наша цель - предоставить клиентам наиболее широкий выбор товаров и услуг в разных категориях, поэтому список партнеров СберСпасибо растет, и условия становятся выгоднее. И, что наиболее важно для нас - с бонусами сейчас можно приобрести практически любые продукты, товары или услуги. При этом мы предлагаем участникам программы разнообразие партнерских предложений как на федеральном, так и региональном уровне. Например, с бонусами доступны подписки на музыку и кино, а также девайсы, которые делают нашу повседневную жизнь удобнее. А, например, в СберМегаМаркете можно выбрать любые товары: от канцелярских принадлежностей до телевизора или смартфона. Если вы обладатель подписки СберПрайм, доставка заказов будет бесплатной", - сообщил директор дивизиона "Лояльность" ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности "СберСпасибо" Андрей Писарев.

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