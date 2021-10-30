На Украине возмутились сверхприбылью «Газпрома»

Глава компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон выразил возмущение по поводу прибыли российской энергетической компании «Газпром». Об этом он написал 29 октября в своем Facebook.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как утверждает Макогон, с января по сентябрь 2021 года «Газпром» получил «абсолютный рекорд чистой прибыли» за счет потребителей евросоюза.

— Злоупотребление доминирующим положением и создание искусственного энергетического кризиса в Европе, который привел к захмарным ценам на газ в ЕС, дает возможность получать сверхприбыли за счет европейских потребителей, — заявил Глава компании.

По информации из отчета компании на 29 октября, чистая прибыль «Газпрома» за первые три квартала текущего года — 1,055 триллион рублей против убытка в 558,226 миллиардов годом ранее.