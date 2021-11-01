Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.30
Войти в почту

Россия и Молдавия договорились по поставкам газа

Российская Газетаиещё 7
5 часов назад

В 2021 году Молдавия платила за газ по рыночной (биржевой) цене, привязанной к котировкам на немецком хабе NCG (распределительном узле газовой инфраструктуры). Сейчас биржевая цена газа в Европе находится на уровне 800 долларов за тысячу кубометров. На переговорах по новому контракту "Газпром" предложил Молдавии скидку 25%, Кишинев настаивал на скидке 50%.

Россия и Молдавия договорились по поставкам газа
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Еще в 2020 году цены на газ для Молдавии были привязаны к стоимости нефти и мазута. По итогам прошлого года тысяча кубометров газа обходилась Кишиневу только в 149 долларов. Но Молдавия настояла на пересмотре условий договора на 2021 год и привязке газовых цен к биржевым котировкам, тогда они находились на минимуме. Сейчас ситуация в корне изменилась, котировки превышали в октябре 1950 долларов за тысячу кубометров.

Помимо цен на газ камнем преткновения оказался долг Молдавии за прошлые поставки. В "Газпроме" его оценили в 709 млн долларов (без учета Приднестровья) и потребовали погашения этой задолженности в течение трех лет.

Кишинев попытался найти других поставщиков. Были даже заключены соглашения на поставку 1 млн кубометров газа из Украины и из Нидерландов. Но в год республика потребляет около 3 млрд кубометров газа, поэтому оговоренных объемов не хватило бы даже на день. Прекращение поставок означало бы энергетический коллапс: почти 80% всего электричества, потребляемого республикой, вырабатывается на Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье.

На переговорах 29 октября эти проблемы были урегулированы. Поставки газа по новому договору начнутся 1 ноября.

Стороны достигли соглашения о формуле расчета цены, проведении аудита задолженности "Молдовагаза" и необходимости дальнейших переговоров по графику платежей, сказали в министерстве инфраструктуры Молдавии.

Компании,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители