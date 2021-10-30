Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Приставы начали принудительное взыскание с Facebook 43 млн рублей

Елена Прошина
1 час назад

Российская служба судебных приставов начала процедуру принудительного взыскания с Facebook нескольких штрафов на общую сумму в 43 млн рублей за игнорирование требований удалить запрещенный контент. Об этом со ссылкой сообщает ТАСС со ссылкой на электронный банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП)

Приставы начали принудительное взыскание с Facebook 43 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В банке данных ФССП появилась запись, подтверждающая наличие у приставов протоколов исполнительного производства в отношении соцсети на сумму в 17 млн рублей. Ранее приставами уже было начата аналогичная процедура изъятия на общую сумму 26 млн рублей. Теперь общая сумма задолженности Facebook, взысканием которой занимается ФССП, достигла 43 млн рублей.

Сообщается, что все постановления о штрафах в отношении компании вынесены решениями Мирового судебного участка Таганского района Москвы за отказ соцсети удалить запрещенный на территории России контент.

Напомним, что ранее суд отказал Facebook в просьбе отсрочить оплату 17 млн штрафов.

Таким образом, с начала 2021 года в адрес компании в России оформлено взысканий на сумму более чем в 80 миллионов рублей за неудаленный контент, а также отказ локализовать на территории РФ хранение личных данных российских пользователей.

Компании,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители