Приставы начали принудительное взыскание с Facebook 43 млн рублей

Российская служба судебных приставов начала процедуру принудительного взыскания с Facebook нескольких штрафов на общую сумму в 43 млн рублей за игнорирование требований удалить запрещенный контент. Об этом со ссылкой сообщает ТАСС со ссылкой на электронный банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП)

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В банке данных ФССП появилась запись, подтверждающая наличие у приставов протоколов исполнительного производства в отношении соцсети на сумму в 17 млн рублей. Ранее приставами уже было начата аналогичная процедура изъятия на общую сумму 26 млн рублей. Теперь общая сумма задолженности Facebook, взысканием которой занимается ФССП, достигла 43 млн рублей.

Сообщается, что все постановления о штрафах в отношении компании вынесены решениями Мирового судебного участка Таганского района Москвы за отказ соцсети удалить запрещенный на территории России контент.

Напомним, что ранее суд отказал Facebook в просьбе отсрочить оплату 17 млн штрафов.