«Газпром» объяснил снижение прокачки газа из Ямала в Европу

Колебания спроса российского газа в Европе зависят от нужд потребителей. С таким заявлением выступили в «Газпроме» на фоне заявлений о прекращении прокачки топлива по трубопроводу «Ямал — Европа».

«Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», — приводит РИА «Новости» обращение пресс-службы «Газпрома».

Утром 30 октября появилась информация о том, что сначала резко снизилась прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа», а после и вовсе прекратилась.