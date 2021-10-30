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«Газпром» объяснил снижение прокачки газа из Ямала в Европу

Ura.Ru
23 минуты назад

Колебания спроса российского газа в Европе зависят от нужд потребителей. С таким заявлением выступили в «Газпроме» на фоне заявлений о прекращении прокачки топлива по трубопроводу «Ямал — Европа».

«Газпром» объяснил снижение прокачки газа из Ямала в Европу
Фото: ТАССТАСС

«Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», — приводит РИА «Новости» обращение пресс-службы «Газпрома».

Утром 30 октября появилась информация о том, что сначала резко снизилась прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа», а после и вовсе прекратилась.

Молдавия договорилась с «Газпромом» по газу

В этом усомнился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, данные взяты с сервиса Gascade, у которого наблюдались технические проблемы.
Компании,Сергей Пикин,Газпром,РИА Новости,
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