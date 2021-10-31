Три магазина в Москве оказались под угрозой закрытия

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Москве проведено мониторинговое обследование магазина Fix Price по адресу: ул. Новокосинская, д. 22, в ходе которого выявлены нарушения действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19), а именно администрацией не осуществляется контроль за соблюдением масочного режима (до 20% посетителей находились в магазине без масок либо с приспущенными масками) и контроль за соблюдением посетителями социальной дистанции (на кассе установлено скопление людей). Законному представителю юридического лица ООО «Бэст прайс» направлено уведомление на составление протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ», - сказано в сообщении.