Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Три магазина в Москве могут закрыть за нарушение правил работы в нерабочие дни

Агентство «Москва»
1 час назад

Магазину Fix Price на востоке столицы грозит закрытие за нарушение мер профилактики COVID-19.

Три магазина в Москве оказались под угрозой закрытия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом журналистам сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Москве проведено мониторинговое обследование магазина Fix Price по адресу: ул. Новокосинская, д. 22, в ходе которого выявлены нарушения действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19), а именно администрацией не осуществляется контроль за соблюдением масочного режима (до 20% посетителей находились в магазине без масок либо с приспущенными масками) и контроль за соблюдением посетителями социальной дистанции (на кассе установлено скопление людей). Законному представителю юридического лица ООО «Бэст прайс» направлено уведомление на составление протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ», - сказано в сообщении.

В Оперштабе столицы отметили, что за выявленные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, магазину грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Компании,Бэст прайс,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители