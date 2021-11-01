Россия продолжает большую газовую игру с Европой

В на саммите G20 в Риме не прозвучали никакие громкие заявления, так как все «самое громкое» случилось во Москве еще до саммита. Об этом пишет BFM.ru.
Издание напоминает, что до этого Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки газа в Австрию и Германию. Глава компании Алексей Миллер в свою очередь сообщил, что с 8 ноября начнется плановое заполнение газовых хранилищ Европы. В связи с этими заявлениями цены на газ в Европе начали снижаться и почти достигли отметки в 800 долларов за тысячу кубометров.
Как считает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, это может означать, что в ноябре «Северный поток — 2» начнет анонсированные поставки. Однако он отметил, что до окончательного решения придется подождать, и газ в ФРГ и ЕС скорее всего пойдет по старым трубам.
На саммите G20 президент Франции Макрон заявил, что Россия и «Газпром» не несут ответственности за энергетический кризис в Европе. Он уверен, что при развитии возобновляемых источников энергии подобный кризис в будущем удастся избежать. Как отметило BFM.ru, эти источники не всегда работают, а следом за подъемом спроса в ответственный момент поднимутся и цены.