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Россия продолжает большую газовую игру с Европой

Елена Прошина
55 минут назад

В на саммите G20 в Риме не прозвучали никакие громкие заявления, так как все «самое громкое» случилось во Москве еще до саммита. Об этом пишет BFM.ru.

Россия продолжает большую газовую игру с Европой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание напоминает, что до этого Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки газа в Австрию и Германию. Глава компании Алексей Миллер в свою очередь сообщил, что с 8 ноября начнется плановое заполнение газовых хранилищ Европы. В связи с этими заявлениями цены на газ в Европе начали снижаться и почти достигли отметки в 800 долларов за тысячу кубометров.

Как считает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, это может означать, что в ноябре «Северный поток — 2» начнет анонсированные поставки. Однако он отметил, что до окончательного решения придется подождать, и газ в ФРГ и ЕС скорее всего пойдет по старым трубам.

На саммите G20 президент Франции Макрон заявил, что Россия и «Газпром» не несут ответственности за энергетический кризис в Европе. Он уверен, что при развитии возобновляемых источников энергии подобный кризис в будущем удастся избежать. Как отметило BFM.ru, эти источники не всегда работают, а следом за подъемом спроса в ответственный момент поднимутся и цены.

Компании,Алексей Миллер,Владимир Путин,Фонд национальной энергобезопасности,Газпром,ЕС,Business FM,
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