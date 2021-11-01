Россия продолжает большую газовую игру с Европой

В на саммите G20 в Риме не прозвучали никакие громкие заявления, так как все «самое громкое» случилось во Москве еще до саммита. Об этом пишет BFM.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание напоминает, что до этого Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки газа в Австрию и Германию. Глава компании Алексей Миллер в свою очередь сообщил, что с 8 ноября начнется плановое заполнение газовых хранилищ Европы. В связи с этими заявлениями цены на газ в Европе начали снижаться и почти достигли отметки в 800 долларов за тысячу кубометров.

Как считает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, это может означать, что в ноябре «Северный поток — 2» начнет анонсированные поставки. Однако он отметил, что до окончательного решения придется подождать, и газ в ФРГ и ЕС скорее всего пойдет по старым трубам.