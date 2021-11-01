«Газпром» начал поставки газа в Молдавию

Сегодня начались поставки газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом». Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь «Молдовагаз» Александр Барбов.

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«Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины», - пояснил Барбов.

Он также отметил, что стоимость российского газа «определяется по достигнутой на переговорах с «Газпромом» формуле расчета цены».

При этом вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее заявил, что цена на газ, закрепленная в новом договоре, составит в ноябре 450 долларов за тысячу кубометров, пишет «Sputnik Молдова».

«Могу сказать на данный момент, исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров, далее цена будет падать в зависимости от цены на газ на биржах. В нынешних условиях эта цена в два раза ниже рыночной и ниже той, что мы платили в октябре», - пояснил он.

Предыдущий договор с «Газпромом» был подписан в 2006 году и истекал в октябре. По нему цена на газ сначала была привязана к цене на нефть. В прошлом году по просьбе Молдавии его изменили, и цена летом зависела от биржевых котировок, а зимой – от цен на нефть. Это устраивало Кишинев до начала энергокризиса.