Россияне останутся без популярных специй и соусов

Финская компания Paulig приняла решение остановить импорт в Россию специй, приправ и соусов под маркой Santa Maria. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо партнерам от гендиректора российского офиса Paulig Ольги Свечниковой. Факт прекращения поставок был подтвержден источником издания в одной из крупных торговых сетей.

Под маркой Santa Maria в России продавали специи, приправы для барбекю, блюда техасско-мексиканской, а также азиатской и индийской кухни.

В письме говорится, что до конца 2021 года продукцию Santa Maria выведут из страны. По словам корреспондента РБК, у ретейлеров продукция Santa Maria уже начала заканчиваться. В частности, в крупнейших торговых сетях и онлайн-магазинах исчез мексиканский соус гуакамоле этого бренда.

Компания приняла данное решение из-за планов «сосредоточиться на развитии в России растущей кофейной категории», так как именно кофе является наиболее продающейся категорией их товаров. Свечникова отмечает, что Paulig в России стабильно повышает долю рынка в сегменте натурального кофе.

В дальнейшем Paulig планирует углубиться в развитие в России кофейного портфеля и стать «игроком номер один» на российском рынке натурального кофе. Продукция под брендом Santa Maria будет продаваться на других рынках.

Как пишет РБК, для российский рынок приносит Paulig 5,4% выручки. Более 53% продаж приходятся на страны Северной Европы.

У российских потребителей специи Santa Maria входили в десятку самых востребованных брендов, свидетельствуют данные исследовательской компании Euromonitor International. Марка занимает восьмое место по популярности у россиян.