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«Теремок» пожаловался на «Макдональдс» Собянину

Елена Прошина
5 минут назад

Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и рассказал, что рестораны сети «Макдоналдс» продолжают принимать посетителей, несмотря на противоэпидемические меры. Как сообщает Forbes, предприниматель попросил градоначальника либо разрешить работу и другим московским заведениям, либо запретить ее для всех на одинаковых условиях.

«Теремок» пожаловался на «Макдональдс» Собянину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К жалобе предприниматель приложил видеозаписи, на которых люди в форме «Макдоналдса» рассказали, что могут запускать в ресторан до пяти человек. Такая возможность им была дана якобы по договоренности со столичной мэрией и Роспотребнадзором. Гончаров отметил, что сотрудники «Теремка» посетили около десяти точек «Макдональдса».

При этом бизнесмен уверен, что подобного рода договоренностей «не было и быть не могло», однако подобная работа «Макдональдса» вызывает «справедливое возмущение», поскольку в это время другие заведения, в том числе и «Теремок» несут огромные убытки.

«Я не призываю запретить работать "Макдоналдсу", я прошу разрешить ВСЕМ ресторанам Москвы запускать посетителей внутрь помещения. Но если это запрещено, то должно быть запрещено всем», — заявил Гончаров.

При этом в пресс-службе «Макдональдса» заявили, что рестораны сети сейчас работают лишь на вынос, а внутри помещений посадка запрещена.

Компании,Михаил Гончаров,Сергей Собянин,McDonald's,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,
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