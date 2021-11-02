«Теремок» пожаловался на «Макдональдс» Собянину

Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и рассказал, что рестораны сети «Макдоналдс» продолжают принимать посетителей, несмотря на противоэпидемические меры. Как сообщает Forbes, предприниматель попросил градоначальника либо разрешить работу и другим московским заведениям, либо запретить ее для всех на одинаковых условиях.

К жалобе предприниматель приложил видеозаписи, на которых люди в форме «Макдоналдса» рассказали, что могут запускать в ресторан до пяти человек. Такая возможность им была дана якобы по договоренности со столичной мэрией и Роспотребнадзором. Гончаров отметил, что сотрудники «Теремка» посетили около десяти точек «Макдональдса».

При этом бизнесмен уверен, что подобного рода договоренностей «не было и быть не могло», однако подобная работа «Макдональдса» вызывает «справедливое возмущение», поскольку в это время другие заведения, в том числе и «Теремок» несут огромные убытки.

«Я не призываю запретить работать "Макдоналдсу", я прошу разрешить ВСЕМ ресторанам Москвы запускать посетителей внутрь помещения. Но если это запрещено, то должно быть запрещено всем», — заявил Гончаров.