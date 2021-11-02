«Газпром» оставил Украину и Польшу без дополнительного газа

«Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины на первый квартал 2022 года, а также мощности участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше на этот же период времени. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

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Аукцион проходил во вторник, 2 ноября. На нем «Газпром» мог забронировать 9,8 миллиона кубометров газа в сутки дополнительной твердой мощности украинской газотранспортной системы на ГИС «Суджа» и еще 5,2 миллиона кубометоров в сутки на ГИС «Сохрановка», а также 89 миллионов кубометров в сутки на польском участке трубопровода «Ямал-Европа». Однако предложения остались невостребованными.

Договор «Газпрома» с Украиной активен до конца 2024 года. Согласно его условиям, Россия гарантирует бронирование 109 миллионов кубометров в сутки для транзита газа в Европу. Российская сторона выполняет условия контракта, однако в последнее время предпочитает воздерживаться от долгосрочного выкупа допмощностей.