Признание Маска обвалило акции Tesla

Акции производителя электромобилей Tesla упали на 7% — до $1122 — после слов её основателя Илона Маска о том, что компания ещё не подписала контракт с автопрокатным сервисом Hertz о поставке 100 000 электрокаров. Сумма сделки оценивается в $4,2 млрд. Ранее в результате соглашения с Hertz капитализация Tesla впервые превысила $1 трлн, а её основатель Маск стал богатейшим человеком в истории.
«Я хотел бы подчеркнуть, что контракт ещё не подписан. Спрос на Tesla существенно превышает объём производства, поэтому мы будем продавать автомобили Hertz только с той же маржей, что и обычным потребителям», — написал Маск в Twitter.
Согласно данным торгов, к 14:20 по московскому времени котировки немного отыграли падение, цена за бумагу составила $1153,16.
Ранее сообщалось, что Hertz решил приобрести автомобили Tesla Model 3 в продвинутой комплектации и даже не потребовал от производителя скидки за такую крупную партию (10% от годового производства компании). Автомобили должны поступить в распоряжение Hertz в течение 14 месяцев — Tesla Model 3 составят более 20% всего мирового парка компании. Первые прокатные электрокары появятся в офисах Hertz в США и в некоторых странах Европы уже в начале ноября. Помимо имеющихся 3000 заправочных станций Tesla в США и Европе Hertz обещает создать новую инфраструктуру для зарядки авто по всему миру.