Признание Маска обвалило акции Tesla

Акции производителя электромобилей Tesla упали на 7% — до $1122 — после слов её основателя Илона Маска о том, что компания ещё не подписала контракт с автопрокатным сервисом Hertz о поставке 100 000 электрокаров. Сумма сделки оценивается в $4,2 млрд. Ранее в результате соглашения с Hertz капитализация Tesla впервые превысила $1 трлн, а её основатель Маск стал богатейшим человеком в истории.

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«Я хотел бы подчеркнуть, что контракт ещё не подписан. Спрос на Tesla существенно превышает объём производства, поэтому мы будем продавать автомобили Hertz только с той же маржей, что и обычным потребителям», — написал Маск в Twitter.

Согласно данным торгов, к 14:20 по московскому времени котировки немного отыграли падение, цена за бумагу составила $1153,16.