В новом решении «Газпрома» увидели сигнал европейцам

Решение «Газпрома» не бронировать дополнительные мощности транзита газа через Украину является сигналом для европейцев касательно необходимости запуска газопровода «Северный поток - 2». Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Эксперт напомнил, что у «Газпрома» есть контракт до конца 2024 года на транзит газа через территорию Украины, по которому компания должна прокачивать 109 млн кубометров газа в сутки. При этом в нем прописано условие «качай или плати», в соответствии с которым компания обязана оплачивать оговоренный объем стране-транзитеру.
Аукционы на дополнительные объемы прокачки газа проводятся ежемесячно, поэтому у российской компании еще будет возможность забронировать дополнительные мощности, добавил Юшков.
«Вот сейчас, в октябре, "Газпром" на ноябрь не взял дополнительные мощности, в середине ноября будет аукцион на декабрь. Но судя по тому, что "Газпром" последовательно не берет месячные аукционы на дополнительные объемы прокачки, то и в следующих кварталах, и вообще, может быть, никогда не будет брать сверхконтрактные объемы прокачки через Украину. По всей видимости, он рассчитывает на запуск "Северного потока-2". На то, что если европейцам понадобятся дополнительные объемы газа, тогда он будет их прокачивать через этот газопровод. Здесь идет четкий намек европейцам: "Хотите дополнительные объемы - давайте запускать "Северный поток - 2" и качать дополнительные объемы через него"», - рассказал Юшков.
Он уточнил, что прокачивать газ через Украину российской компании невыгодно.
«Когда "Газпром" качает через Украину, он, во-первых, платит сторонней компании - "Оператор ГТС Украины". Это государственная компания самой Украины. А, например, тот же самый "Северный поток - 2" - его собственником является сам "Газпром", поэтому он платит сам себе. Плюс "Северный поток - 2" - это маршрут, который короче на 1900 км по сравнению с украинским маршрутом, поэтому он для "Газпрома", как ни крути, выгоднее. Кроме того, когда берешь дополнительные аукционы на транзит через Украину, там не только скидка не предоставляется, там, наоборот, повышающий коэффициент к тарифу. А там тариф и так высокий. Поэтому получается, что то, что "Газпром" дополнительно заработает на дополнительных объемах продажи в Европе, он чуть ли не все отдаст Украине. Если мы рассматриваем альтернативу: либо "Северный поток - 2", либо Украина, то, конечно, для "Газпрома" чисто с коммерческой точки зрения выгоднее качать через "Северный поток - 2". Поэтому надеюсь, что европейцы его запустят. Нет никакого смысла бронировать допмощности через Украину», - сказал специалист.
Юшков уточнил, что «Газпром» бронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину с января по август 2021 года, прокачивая около 125 млн кубометров газа в сутки. Объем недополученной украинской стороной прибыли в связи с решением «Газпрома» эксперт оценил в десятки миллионов долларов.
«Это не миллиарды, это миллионы долларов, то есть не так уж и много. Учитывая, что деньги забирает себе оператор газотранспортной системы, он на них осуществляет прокачку, то бюджету Украины в принципе достается не так много от транзита. Именно государству как таковому. Там все оседает в различных компаниях: в компании "Оператор ГТС Украины", которая передает оставшиеся деньги "Нафтогазу", а "Нафтогаз" выплачивает средства государству исключительно через свои дивиденды. Это большой миф, что Украина живет транзитом. Бюджету Украины достается меньше 1 млрд долларов в год. Это небольшие деньги для государства. Да, не хочется терять ни одной гривны, но, тем не менее, это (отказ "Газпрома" бронировать допмощности - прим. ред.) экономически не "убьет" Украину», - заключил эксперт.
Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины на первый квартал 2022 года, а также мощности участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше на этот же период времени.