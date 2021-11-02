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В новом решении «Газпрома» увидели сигнал европейцам

Семён Капранов
37 минут назад

Решение «Газпрома» не бронировать дополнительные мощности транзита газа через Украину является сигналом для европейцев касательно необходимости запуска газопровода «Северный поток - 2». Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Эксперт напомнил, что у «Газпрома» есть контракт до конца 2024 года на транзит газа через территорию Украины, по которому компания должна прокачивать 109 млн кубометров газа в сутки. При этом в нем прописано условие «качай или плати», в соответствии с которым компания обязана оплачивать оговоренный объем стране-транзитеру.

«Газпром» урезал транзит через Украину еще на треть

Аукционы на дополнительные объемы прокачки газа проводятся ежемесячно, поэтому у российской компании еще будет возможность забронировать дополнительные мощности, добавил Юшков.

«Вот сейчас, в октябре, "Газпром" на ноябрь не взял дополнительные мощности, в середине ноября будет аукцион на декабрь. Но судя по тому, что "Газпром" последовательно не берет месячные аукционы на дополнительные объемы прокачки, то и в следующих кварталах, и вообще, может быть, никогда не будет брать сверхконтрактные объемы прокачки через Украину. По всей видимости, он рассчитывает на запуск "Северного потока-2". На то, что если европейцам понадобятся дополнительные объемы газа, тогда он будет их прокачивать через этот газопровод. Здесь идет четкий намек европейцам: "Хотите дополнительные объемы - давайте запускать "Северный поток - 2" и качать дополнительные объемы через него"», - рассказал Юшков.

Он уточнил, что прокачивать газ через Украину российской компании невыгодно.

«Когда "Газпром" качает через Украину, он, во-первых, платит сторонней компании - "Оператор ГТС Украины". Это государственная компания самой Украины. А, например, тот же самый "Северный поток - 2" - его собственником является сам "Газпром", поэтому он платит сам себе. Плюс "Северный поток - 2" - это маршрут, который короче на 1900 км по сравнению с украинским маршрутом, поэтому он для "Газпрома", как ни крути, выгоднее. Кроме того, когда берешь дополнительные аукционы на транзит через Украину, там не только скидка не предоставляется, там, наоборот, повышающий коэффициент к тарифу. А там тариф и так высокий. Поэтому получается, что то, что "Газпром" дополнительно заработает на дополнительных объемах продажи в Европе, он чуть ли не все отдаст Украине. Если мы рассматриваем альтернативу: либо "Северный поток - 2", либо Украина, то, конечно, для "Газпрома" чисто с коммерческой точки зрения выгоднее качать через "Северный поток - 2". Поэтому надеюсь, что европейцы его запустят. Нет никакого смысла бронировать допмощности через Украину», - сказал специалист.

Юшков уточнил, что «Газпром» бронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину с января по август 2021 года, прокачивая около 125 млн кубометров газа в сутки. Объем недополученной украинской стороной прибыли в связи с решением «Газпрома» эксперт оценил в десятки миллионов долларов.

«Это не миллиарды, это миллионы долларов, то есть не так уж и много. Учитывая, что деньги забирает себе оператор газотранспортной системы, он на них осуществляет прокачку, то бюджету Украины в принципе достается не так много от транзита. Именно государству как таковому. Там все оседает в различных компаниях: в компании "Оператор ГТС Украины", которая передает оставшиеся деньги "Нафтогазу", а "Нафтогаз" выплачивает средства государству исключительно через свои дивиденды. Это большой миф, что Украина живет транзитом. Бюджету Украины достается меньше 1 млрд долларов в год. Это небольшие деньги для государства. Да, не хочется терять ни одной гривны, но, тем не менее, это (отказ "Газпрома" бронировать допмощности - прим. ред.) экономически не "убьет" Украину», - заключил эксперт.

Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины на первый квартал 2022 года, а также мощности участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше на этот же период времени.

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