В новом решении «Газпрома» увидели сигнал европейцам

«Когда "Газпром" качает через Украину, он, во-первых, платит сторонней компании - "Оператор ГТС Украины". Это государственная компания самой Украины. А, например, тот же самый "Северный поток - 2" - его собственником является сам "Газпром", поэтому он платит сам себе. Плюс "Северный поток - 2" - это маршрут, который короче на 1900 км по сравнению с украинским маршрутом, поэтому он для "Газпрома", как ни крути, выгоднее. Кроме того, когда берешь дополнительные аукционы на транзит через Украину, там не только скидка не предоставляется, там, наоборот, повышающий коэффициент к тарифу. А там тариф и так высокий. Поэтому получается, что то, что "Газпром" дополнительно заработает на дополнительных объемах продажи в Европе, он чуть ли не все отдаст Украине. Если мы рассматриваем альтернативу: либо "Северный поток - 2", либо Украина, то, конечно, для "Газпрома" чисто с коммерческой точки зрения выгоднее качать через "Северный поток - 2". Поэтому надеюсь, что европейцы его запустят. Нет никакого смысла бронировать допмощности через Украину», - сказал специалист.