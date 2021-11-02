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Решение «Газпрома» по транзиту газа через Украину объяснили

Елена Прошина
1 час назад

Директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин объяснил, почему «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и в Польшу в Европу в I–III кварталах 2022 года, пишут «Известия».

Решение «Газпрома» по транзиту газа через Украину объяснили
Фото: ТАССТАСС

Ранее «Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на I–III кварталах 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки. «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности.

Как пояснил Пикин, действия «Газпрома» понятны. Во-первых, компания больше не бронирует мощности на квартал, ограничиваясь более коротким периодом – на месяц вперед. Во-вторых, «Газпром» рассчитывает на ввод газопровода «Северный поток – 2», и после этого уже будет планировать дополнительные объемы транзита на 2022 год.

Эксперт подчеркнул, что цены в на газ в Европе останутся высокими до ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Он отметил, что после отказа российского газового холдинга бронировать транзитные мощности цены на топливо в Европе выросли.

Компании,Сергей Пикин,Газпром,Минэнерго,газета "Известия",
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