Решение «Газпрома» по транзиту газа через Украину объяснили

Директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин объяснил, почему «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и в Польшу в Европу в I–III кварталах 2022 года, пишут «Известия».

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Ранее «Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на I–III кварталах 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки. «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности.

Как пояснил Пикин, действия «Газпрома» понятны. Во-первых, компания больше не бронирует мощности на квартал, ограничиваясь более коротким периодом – на месяц вперед. Во-вторых, «Газпром» рассчитывает на ввод газопровода «Северный поток – 2», и после этого уже будет планировать дополнительные объемы транзита на 2022 год.