Молдавия захотела заключить новый контракт с "Газпромом"

Молдавия в 2022 году может заключить новый контракт с «Газпромом» на поставки газа на более выгодных условиях. Об этом заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан, передает РИА «Новости».
«Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключен в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с "Газпромом", который заменит действующий», - сказал Чебан в эфире телеканала N4.
По словам Чебана, стороны впервые сели за стол переговоров и обсуждают накопившиеся проблемы. Это позволяет надеяться на скорое преодоление разногласий.
29 октября власти Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставку газа на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Ранее молдавская сторона не признавала задолженность перед «Газпромом».
По словам вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, по новому контракту цена на газ в ноябре составит 450 долларов за тысячу кубометров.