Молдавия захотела заключить новый контракт с "Газпромом"

«Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключен в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с "Газпромом", который заменит действующий», - сказал Чебан в эфире телеканала N4.