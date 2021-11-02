Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Молдавия захотела заключить новый контракт с "Газпромом"

Вероника Полынина
1 час назад

Молдавия в 2022 году может заключить новый контракт с «Газпромом» на поставки газа на более выгодных условиях. Об этом заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан, передает РИА «Новости».

Молдавия захотела заключить новый контракт с "Газпромом"
Фото: ReutersReuters

«Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключен в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с "Газпромом", который заменит действующий», - сказал Чебан в эфире телеканала N4.

По словам Чебана, стороны впервые сели за стол переговоров и обсуждают накопившиеся проблемы. Это позволяет надеяться на скорое преодоление разногласий.

Молдавия может не выплатить России долг по старым поставкам газа

29 октября власти Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставку газа на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Ранее молдавская сторона не признавала задолженность перед «Газпромом».

По словам вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, по новому контракту цена на газ в ноябре составит 450 долларов за тысячу кубометров.

Компании,Газпром,РИА Новости,
134
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители