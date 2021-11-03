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«Газпром» увеличил поставки газа в Болгарию по просьбе властей

Lenta.ru
1 час назад

Посольство России в Болгарии подтвердило, что «Газпром» увеличил поставки газа в стран на выгодных условиях после обращения болгарских властей. Об этом сообщило российское диппредставительство на своей странице в Facebook.

«Газпром» увеличил поставки газа в Болгарию по просьбе властей
Фото: ТАССТАСС

По данным посольства, в ноябре стоимость газа для Болгарии снизилась до 93,19 левов (около 46,55 евро) за мегаватт в час — это примерно вдвое ниже средних значений по Европе.

В диппредставительстве отметили, что «Газпром» нередко упрекали в избыточной нефтяной привязке долгосрочных контрактов. Дипломаты признали позицию европейских партнеров закупать газ без привязки к долгосрочным контрактам в надежде приобрести его по спотовым ценам. Однако они отметили, что предсказуемость цены позволяет предвидеть риски и вовремя их застраховать.

«Покупать газ дешево и сейчас — это чудесно, но еще лучше — заранее знать, сколько он будет стоить через месяц, квартал или год», — отметили в посольстве.

Дипломаты также подчеркнули, что всегда с уважением отнесятся к позиции своих партнеров и именно поэтому в прошлом году по настоянию Софии, а также Еврокомиссии «Газпром» перешел на новую систему расчета цены для Болгарии в привязке к европейскому газовому рынку. При этом как до, так и после этих изменений российская компания безукоризненно выполняла все свои обязательства перед болгарскими потребителями.

Ранее заключить новый контракт с «Газпромом» понадеялась Молдавия. По словам главы молдавской газовой компании Вадима Чебана, «Газпром» и «Молдовагаз» впервые сели за стол переговоров, чтобы обсудить все существующие проблемы. Кишинев хочет продлить старый договор, который был заключен в 2006 году, а в следующем году, обсудить подписание уже нового контракта.

Компании,Газпром,Еврокомиссия,
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