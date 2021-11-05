Острый дефицит кадров возник в России

Среди самых востребованных профессий в стране оказались курьеры и грузчики. Также наблюдается высокий спрос на работников в сфере строительства: электромонтажников, электрогазосварщиков, отделочников, а также инженеров ПТО, проектировщиков, конструкторов и архитекторов.

Ключевым фактором сложившегося положения эксперты назвали демографическую яму: за последнее десятилетие население страны в возрасте 20-24 лет снизилось с 12 до 7 миллионов человек. Среди других причин — нежелание людей менять работу в нестабильной ситуации и отток мигрантов. Все это привело к тому, что сейчас на одну вакансию приходится от 0,5 до 2 резюме, при этом нормальным уровнем конкуренции за рабочее место считается соотношение 5–6 резюме на одну вакансию.