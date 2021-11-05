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Острый дефицит кадров возник в России

Елена Прошина
39 минут назад

В России из-за пандемии COVID-19 наблюдается острый дефицит кадров на рынке труда. Об этом пишут «Известия».

Острый дефицит кадров возник в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, самыми востребованными в этом отношении профессиями оказались грузчики и курьеры. Также высоким спросом пользуются работники в сфере строительства: электрогазосварщики, электромонтажники, архитекторы, отделочники, инженеры ПТО и конструкторы.

По оценкам экспертов, ключевой фактор такого положения рынка труда — демографическая яма. За последнее десятилетие население страны в возрасте 20-24 лет снизилось с 12 до 7 миллионов человек. Другой причиной специалисты назвали отток мигрантов и нежелание граждан менять работу в нестабильный период. В результате это привело к тому, что на одну вакансию по вышеуказанным специальностям приходится от 0,5 до 2 резюме. Нормальным уровнем конкуренции принято считать соотношение 5–6 резюме на одну вакансию.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что российская экономика в ближайшие десять лет потеряет более миллиона россиян. По ее словам, доля самой активной возрастной группы на рынке труда — граждане от 30 до 44 лет — значительно сократится. Сейчас она составляет примерно 6 миллионов человек. При этом Голикова отметила, что количество работающих граждан в возрасте 45 лет и старше будет увеличиваться, а это приведет к росту среднего возраста занятого гражданина.
Компании,Экономика,Личный счет,Татьяна Голикова,газета "Известия",
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