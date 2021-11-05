Острый дефицит кадров возник в России

По информации издания, самыми востребованными в этом отношении профессиями оказались грузчики и курьеры. Также высоким спросом пользуются работники в сфере строительства: электрогазосварщики, электромонтажники, архитекторы, отделочники, инженеры ПТО и конструкторы.

По оценкам экспертов, ключевой фактор такого положения рынка труда — демографическая яма. За последнее десятилетие население страны в возрасте 20-24 лет снизилось с 12 до 7 миллионов человек. Другой причиной специалисты назвали отток мигрантов и нежелание граждан менять работу в нестабильный период. В результате это привело к тому, что на одну вакансию по вышеуказанным специальностям приходится от 0,5 до 2 резюме. Нормальным уровнем конкуренции принято считать соотношение 5–6 резюме на одну вакансию.