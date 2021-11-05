Юлия Чупина рассказала о развитии корпоративной культуры на Web Summit 2021

Старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина выступила на панельной сессии «Построение культуры без зданий» крупнейшей международной технологической конференции Web Summit 2021, которая проходила с 1 по 4 ноября в Лиссабоне. Её выступление было посвящено использованию цифровых технологий в HR-процессах и построению эффективной корпоративной культуры.

Как отметила Юлия Чупина, Сбер, являясь одной из ведущих технологических компаний в РФ, создаёт инновационные высокотехнологичные продукты для своих клиентов — например, мобильное приложение СберБанк Онлайн, которым хотя бы раз в месяц пользуются 70 млн человек. А поскольку сотрудники банка одновременно являются и его клиентами, то не менее высокие требования они предъявляют и к мобильным HR-приложениям, которые должны обеспечивать столь же удобный клиентский опыт.

Видео дня

По мнению Юлии Чупиной, все ключевые цифровые сервисы для сотрудников должны обладать человекоцентричным дизайном, быть представлены в одном приложении и поддерживать функцию виртуальных ассистентов. Все это было учтено в «Пульсе», `HR-платформе Сбера, где решаются большинство HR задач: поиск коллег, оформление отпуска, заказ справок, аналитика о состоянии команды, выполнение целей, интегрированный поиск и наём специалистов, развитие навыков и компетенций сотрудников, управление карьерой.

Во время пандемии банк не только не сокращал персонал, а, напротив, принял на работу более 30 тыс. новых сотрудников, четверть из которых — IT-специалисты. Их адаптации в ситуации дистанционной работы способствовало специальное приложение SberCode, содержащее всю необходимую новичкам информацию о Сбере — его структуре, культуре, устройстве процессов и так далее — и поддерживающее функционал электронной подписи кадровых документов. В приложение также встроена возможность общения с топ-менеджерами банка и система наставничества (бадди, или «старший товарищ»). В результате уровень удовлетворённости коллег процессом своей адаптации в компании вырос с 57 до 91%, а текучесть среди новых сотрудников существенно снизилась.

Особое внимание Сбер уделял и уделяет построению корпоративной культуры, в том числе в формате удалённой работы. Культура организации ориентирована на достижение результата, саморазвитие и улучшение социума вокруг. Стратегия компании заключается в том, чтобы стать одной из лидирующих диверсифицированных экосистем на российском рынке, а также одним из драйверов общенациональной ESG-повестки и этичного искусственного интеллекта, который лежит в основе всех процессов Сбера.

Трансформация корпоративной культуры Сбера основывается на четырёх опорах. Во-первых, все руководители среднего и высшего звена должны быть лидерами корпоративной культуры, иначе они просто не могут работать в компании. Во-вторых, компания помогает лидерам развиваться — через обратную связь, программы развития эмоционального интеллекта, коучинг и менторство. В-третьих, Сбер чётко коммуницирует то, чего он ожидает от сотрудников в плане культуры, интегрируя эту информацию в работу отделений, корпоративные традиции, ежемесячные встречи. В-четвёртых, Сбер встраивает корпоративную культуру в бизнес-процессы — в систему ключевых показателей эффективности, найм, продвижение и поощрение сотрудников

Юлия Чупина

Старший вице-президент Сбербанка