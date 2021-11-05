РЖД ответили на заявление Киева о блокировке Россией поставок угля из Казахстана

РЖД ответили на заявление депутата Рады Украины Андрея Геруса о том, что Россия якобы блокирует поставки угля Киеву из Казахстана. Как сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга, никаких ограничений в перевозках грузов нет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В настоящее время наблюдается повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении как со стороны российских, так и со стороны казахстанских грузоотправителей. (...) Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет», — пояснили в РЖД.

Ранее депутат Рады Украины, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в блокировке поставок угля Киеву из Казахстана. По его словам, все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Он отметил, что блокировка идет «на уровне РЖД, которая не подтверждает транзит вагонов с таким углем через РФ». Герус уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.