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РЖД ответили на заявление Киева о блокировке Россией поставок угля из Казахстана

Lenta.ru
24 минуты назад

РЖД ответили на заявление депутата Рады Украины Андрея Геруса о том, что Россия якобы блокирует поставки угля Киеву из Казахстана. Как сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга, никаких ограничений в перевозках грузов нет.

РЖД ответили на заявление Киева о блокировке Россией поставок угля из Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время наблюдается повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении как со стороны российских, так и со стороны казахстанских грузоотправителей. (...) Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет», — пояснили в РЖД.

Ранее депутат Рады Украины, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в блокировке поставок угля Киеву из Казахстана. По его словам, все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Он отметил, что блокировка идет «на уровне РЖД, которая не подтверждает транзит вагонов с таким углем через РФ». Герус уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.

Киев обвинил Москву в блокировке поставок угля из Казахстана

Перед этим Герус заявил, что Россия прекратит поставлять на Украину энергетический уголь с 1 ноября. В Минэкономразвития объяснили, что поставки энергетического угля на Украину прекратятся из-за растущего спроса в России и необходимости обеспечить внутренний рынок. При этом Россия продолжит ввозить другие виды угля.

Компании,Андрей Герус,Минэкономразвития,РЖД,
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