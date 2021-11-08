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Волна дефицита: россияне остались без новых iPhone

Лера Букина
46 минут назад

На российском рынке наблюдается новая волна дефицита электроники, в частности, продукции Apple. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в нескольких розничных сетях. По их словам, поставки моделей iPhone 13 и 13 Pro на 70–80% ниже требуемого уровня.

Волна дефицита: россияне остались без новых iPhone
Фото: ТАССТАСС

«За три недели мы получаем столько аппаратов, сколько продаем за неделю, то есть примерно треть от того, что нам нужно. Покупателям зачастую приходится записываться и ждать поступления, к примеру iPhone 13 Pro Max, по три недели», — рассказал один из собеседников издания.

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Однако, по его словам, на прошлой неделе ситуация стала улучшаться.

Источник издания также сообщил о дефиците раскладных смартфонов Samsung Galaxy Fold и моделей флагманской S-серии. Кроме того, наблюдаются проблемы с поставками Xiaomi и Huawei, однако они, по его словам, не столь ощутимы, так как спрос на них не такой ажиотажный.

Apple "пожертвовала" iPad в пользу iPhone 13

О дефиците 11-й модели iPhone сообщил источник, близкий к другой торговой сети. Кроме того, мало осталось Samsung и Xiaomi, указал он.

«Возможно, большие партии появятся только к новогодним праздникам, а общий дефицит электроники будет присутствовать в том или ином виде до конца 2022 года», — отметил источник издания.

Источник в одной из розничных сетей отметил и нехватку игровых приставок. По его словам, одна партия уходит только на реализацию 1% предзаказов.

Дефицит смартфонов и другой электроники связан с закрытием части предприятий по сборке гаджетов и производству комплектующих к ним, а также разрывом логистических цепочек, заявили участники рынка. Дефицит возник еще в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и дает о себе знать и сейчас.

«Дефицит электроники обусловлен глобальной нехваткой комплектующих, удорожанием и увеличением сроков логистики, что в свою очередь произошло под влиянием пандемии. Сейчас в целом наличие товара, особенно смартфонов, ниже спроса. Такая ситуация будет сохраняться достаточно длительное время», — полагает вице-президент «Связного» по закупкам и развитию Михаил Догадин.

Дефицит гаджетов вызван недостатком комплектующих в связи с крайне неравномерной работой выпускающих их предприятий, указал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Дополнительным фактором является энергетический кризис в Китае – из-за него ряд заводов работают два-три дня в неделю, отметил он.

Ранее тайваньская компания TSMC, являющаяся крупнейшим производителем чипов, сообщила о возможном повышении цен на компоненты для компьютеров, смартфонов, ноутбуков и планшетов. Рост стоимости одного чипа может составить до 20%.
Компании,Эльдар Муртазин,Apple,газета "Известия",
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