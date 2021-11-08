"Газпром" не планирует продавать газ на своей электронной торговой площадке на этой неделе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" не планирует продавать газ в Европу на своей электронной торговой платформе (ЭТП) с 8 по 12 ноября. Это следует из календаря торгов, который размещен на сайте компании.

Ранее "Газпром" продавал газ на своей ЭТП с поставкой в III квартале 2022 года и в 2023 году, не добавляя контракты с новыми сроками поставки.

Заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова отмечала, что компания не может дать ориентиры по срокам и объемам выставления дополнительных объемов газа на своей ЭТП. По состоянию на сентябрь 2021 года, на ней через форвардные инструменты было реализовано около 7,4 млрд куб. м с поставкой в нынешнем году.

Вице-премьер РФ Александр Новак не исключал, что спотовые продажи газа на экспорт на ЭТП "Газпрома" могут возобновиться в ноябре - декабре, после заполнения российских подземных хранилищ газа. В ходе совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина в начале октября Новак также заявлял о целесообразности поставок дополнительных объемов газа на ЭТП "Газпрома" для того, чтобы помочь Европе преодолеть энергетический кризис.

"Газпром" в конце октября досрочно достиг целевого уровня запасов газа в подземных хранилищах РФ в 72,638 млрд куб. м, полностью завершить закачку планировалось до 8 ноября.

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