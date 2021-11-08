Труд пилотов самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) российской авиакомпании Red Wings оплачивается на уровне рынка. Об этом сообщил представитель авиакомпании, комментируя заявление главы «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова о «дикой» зарплате лётчиков, управляющих данными воздушными судами, передаёт РИА Новости.

Red Wings реализует важный проект по освоению новой российской техники, с этим связан набор лётных и кабинных экипажей. В этом году с восстановлением российского рынка авиаперевозок ожила и конкуренция между авиакомпаниями за пилотов. Зарплаты пилотов в Red Wings находятся на рыночном уровне, — сказал представитель авиакомпании.

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Он добавил, что Red Wings не единственный перевозчик, получающий новые самолёты. По словам представителя компании, современные региональные воздушные суда, в том числе и SSJ 100, системами управления и авионикой напоминают иностранные среднемагистральные лайнеры. Поэтому пилоты проходят сложную и дорогостоящую подготовку, аналогичную Airbus и Boeing.

Пилоты региональных самолетов Superjet 100 в авиакомпании Red Wings получают завышенную зарплату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова.

Так, стало известно, что авиакомпания Red Wings установила пилотам Superjet «дикую зарплату» по сравнению с жалованием командиров воздушных судов магистральных самолетов Airbus, которые эксплуатируют «Уральские авиалинии».

«В логике мировой гражданской авиации всегда было так: чем больше пассажировместимость самолета, тем больше получают его пилоты, а не наоборот», — отметил топ-менеджер. — Деньги нужно зарабатывать трудом, тогда будешь их ценить».

Отмечается, что компания Red Wings эксплуатирует семь самолетов Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров каждый. У «Уральских авиалиний» 51 самолет производства Airbus, самый вместительный из которых рассчитан на 140 пассажиров.

Авиакомпания «Россия», которая является крупнейшим эксплуатантом российского ближнемагистрального самолёта Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100), установила повышенные зарплаты для их пилотов. До конца года парк SSJ 100 этого перевозчика должен удвоиться до 66 самолётов. Эксперты считают, что материальное стимулирование должно решить проблему нехватки лётчиков для SSJ 100, сообщил «Коммерсант».

Руководство установило командирам воздушных судов SSJ 100 13-й разряд с окладом в 76,5 тысячи рублей, а вторым пилотам — девятый разряд с окладом 56,2 тысячи рублей, что значительно выше, чем у командиров и пилотов других типов воздушных судов, — говорится в обращении профсоюза лётного состава авиакомпании «Россия» в Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Кроме того, пилотам SSJ ввели стимулирующую доплату за количество выполненных рейсов, тогда как пилоты других типов самолётов получают подобную надбавку только с 32-го часа налёта в месяц.

Глава профсоюза лётного состава Оксана Власенко считает, что специалисты неохотно идут на российский самолёт из-за негативного информационного фона и опасений потерять стаж полётов на Airbus и Boeing, который ценится за рубежом.

В России на лабораторные испытания нового самолета Sukhoi Superjet New (SSJ-New) потратят 1,08 миллиарда рублей. Эта сумма указана в условиях конкурса, объявленного производителем Superjet — корпорацией «Иркут», пишет РБК.

Проведением «сертификационных ресурсных испытаний» займется Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2023 году. Итоги конкурса подведут 23 ноября 2021 года.

О разработке самолета Sukhoi Superjet New было объявлено в апреле 2019 года. Новый самолет заменит Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), он будет состоять из деталей российского производства на 97 процентов. Сейчас в SSJ100 используется около 50 процентов отечественных деталей. Выпуск SSJ-New планируется в 2024 году.

СМИ писали, что разработка нового самолета обойдется примерно в 120-130 миллиардов рублей. Половина этой суммы уйдет на создание российского двигателя. Самолет получит отечественные усовершенствованные шасси, новейшее кислородное оборудование и систему контроля вибрации двигателя.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена сделать лайнер Sukhoi Superjet 100 основным самолетом России для региональных перевозок. Об этом на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. Текст беседы приводится на сайте Кремля.

Несмотря на множество попыток, SSJ100 не удалось продвинуть за рубежом. Тем иностранным перевозчикам, что пытались его эксплуатировать, самолет в итоге оказался ненужным из-за многочисленных проблем в работе и сложностей в обслуживании.

Однако Слюсарь утверждает, что за последний год компании удалось повысить исправность лайнеров на 10 процентов, а средний налет в сутки на борт достиг семи-восьми часов. По словам главы ОАК, именно на Superjet россияне вскоре будут передвигаться внутри страны. К концу года, согласно планам, в России будут летать более 180 таких лайнеров.

В декабре прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров указывал, что провал в продвижении за рубежом SSJ100 связан с тем, что российская компания не имела опыта по сервисному обслуживанию. В результате не были сформированы цепочки сервисных центров, не было логистических складов, производство длинноцикловых частей наладить не успели.

В текущем году на фоне контрактов с российскими авиакомпаниями стоимость одного лайнера Superjet 100 выросла на 12 процентов, до 36 миллионов долларов. Одной из причин называют рост стоимости иностранных комплектующих, от которой зависит до 50 процентов производства.

Авиакомпания "Аэрофлот" решает вопрос о возвращении зарплат пилотов к допандемийному уровню. Об этом заявил в четверг министр транспорта РФ Виталий Савельев в интервью телеканалу RTVI.

"Сейчас идет речь о проработке вопроса, я говорю сейчас про "Аэрофлот", <…> мы начинаем сейчас возвращаться к нормальной жизни, и, естественно, пилоты получали всегда очень хорошую зарплату, и мы [к ней] возвращаемся", - сказал он.

Савельев уточнил, что пилоты потеряли порядка 50% от зарплаты, а стюардессы - 60%.

Вопрос повышения зарплаты пилотов "Аэрофлота" увязан с восстановлением рынка авиаперевозок, ранее сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.

"Аэрофлот" уже анонсировал повышение зарплат бортпроводникам с 1 сентября (теперь рядовой бортпроводник компании получает от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц), а также поэтапное повышение зарплаты летчиков.

Как ранее сообщал ТАСС Полубояринов, "Аэрофлот" обсуждает с первичной профсоюзной организацией возможность изменения системы расчета заработной платы летному составу. Она еще не утверждена, повышение зарплаты будет происходить поэтапно. Первое повышение зарплаты планируется вместе с переходом на зимнее расписание полетов, то есть уже в конце октября - начале ноября.

В США среднегодовая заработная плата бортпроводников, по состоянию на июль 2021 года, составила 78,4 тысячи долларов (примерно 5,8 миллиона рублей). Такие цифры раскрыл интернет-ресурс GOBankingRates.

Отмечается, что при этом заработок экипажа может колебаться от 48,8 тысячи долларов в год (3,6 миллиона рублей) до 114 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей). Объем предоставляемых льгот также разнится.

По словам экспертов, на зарплату влияют несколько факторов. Во-первых, обладание необходимыми для работы квалификациями — знание основ неотложной медицинской помощи и действий при аварийной посадке и эвакуации. Другой важный навык — это умение работать на самолетах разных типов.

Кроме того, учитываются опыт работы, стаж и местонахождение авиакомпании — чем крупнее город, тем выше заработная плата.

Также бортпроводники получают ряд льгот, которые различаются в зависимости от авиаперевозчика. Самыми популярными бонусами считаются скидки на авиабилеты, которые распространяются на членов семей, покрытие страховки и возмещение расходов на питание.