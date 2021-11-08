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Объем ФНБ в октябре увеличился на 46,5 млрд рублей

ТАСС
1 час назад

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в октябре 2021 года увеличился на 46,5 млрд рублей и на 1 ноября составил 13,945 трлн рублей, или 12,1% ВВП, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 октября 2021 года объем ФНБ составлял 13,899 трлн рублей.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 ноября составил 7% ВВП, или 8,102 трлн рублей ($114,891 млрд).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено €38,561 млрд, £4,178 млрд, 600,304 млрд японских иен, 226,677 млрд китайских юаней, 405,708 тонн золота в обезличенной форме, 271,8 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 531,489 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 294,846 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,433 млрд рублей в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 4,040 трлн рублей, в обыкновенные акции "Аэрофлота" - 57,2 млрд рублей.

Компании,Фонд национального благосостояния,Банк ВТБ,Газпромбанк,Аэрофлот,Сбербанк России,Центральный банк России,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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