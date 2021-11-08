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«Газпром» заявил о готовности «Северного потока-2» к запуску

Lenta.ru
1 час назад

Строительство «Северного потока-2» завершилось, газопровод готов к запуску, заявили в «Газпроме». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 8 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал запастись терпением перед запуском проекта и сообщил, что подвижек в одобрении газопровода со стороны европейских государств пока нет. Представитель Кремля подчеркнул, что трубопровод обеспечит энергетическую безопасность в Европе.

Ранее в ноябре как можно скорее запустить «Северный поток-2» призвал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. По его мнению, проект стал бы основой стабильных поставок газа в Германию. Он добавил, что в ФРГ не могут, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой.

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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в свою очередь, выразил обеспокоенность тем, что вмешательство Европейского союза (ЕС) затянет процесс одобрения газопровода. Он надеется на то, что запуск проекта снизит цены на энергоносители на фоне энергетического кризиса в Европе.

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