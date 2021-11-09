Банки получат право уничтожать договоры без согласия клиентов

В Госдуму поступил на рассмотрение законопроект о переводе делового документооборота в цифровой формат. В настоящее время ко второму чтению готовятся поправки, согласно которым банкам разрешать уничтожать бумажные договоры и создавать их электронные версии без согласия клиентов, пишут "Известия", ссылаясь на Минэкономразвития.

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В министерстве сообщили, что, согласно первому варианту законопроекта, каждый из участников многостороннего документа должен одобрить его утилизацию, поставив усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Только в таком случае финансовая организация сможет уничтожить бумажный оригинал.

В ведомстве отметили, что из-за сложности данной процедуры, а также заинтересованности рынка в скорейшей цифровизацией архивов готовятся правки ко второму чтению.

"В частности, наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной", - заявили в Минэке.

В министерстве добавили, что планируется также разрешить визирование цифровой версии документа физическим лицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью. Центробанк (ЦБ) России поддержал предлагаемую инициативу.

Однако эксперты видят риски для граждан, так как цифровой архив может дать сбой, а его данные - исчезнуть. Кроме того, существуют риски утечек информации.