Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Банкам разрешат без согласия клиентов уничтожать бумажные договоры

Газета.Ruиещё 1
35 минут назад

В Госдуму поступил на рассмотрение законопроект о переводе делового документооборота в цифровой формат. В настоящее время ко второму чтению готовятся поправки, согласно которым банкам разрешать уничтожать бумажные договоры и создавать их электронные версии без согласия клиентов, пишут "Известия", ссылаясь на Минэкономразвития.

Банки получат право уничтожать договоры без согласия клиентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В министерстве сообщили, что, согласно первому варианту законопроекта, каждый из участников многостороннего документа должен одобрить его утилизацию, поставив усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Только в таком случае финансовая организация сможет уничтожить бумажный оригинал.

В ведомстве отметили, что из-за сложности данной процедуры, а также заинтересованности рынка в скорейшей цифровизацией архивов готовятся правки ко второму чтению.

"В частности, наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной", - заявили в Минэке.

В министерстве добавили, что планируется также разрешить визирование цифровой версии документа физическим лицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью. Центробанк (ЦБ) России поддержал предлагаемую инициативу.

Однако эксперты видят риски для граждан, так как цифровой архив может дать сбой, а его данные - исчезнуть. Кроме того, существуют риски утечек информации.

Ранее российские власти поддержали идею ЦБ об ограничениях на выдачу кредитов, отметив, что такие меры следует распространить только на сектор необеспеченного потребительского кредитования.

Компании,Минэкономразвития,Центральный банк России,Госдума,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители