В «1С» открыта продажа модуля «Учёт персональных данных» от ARinteg для ведения документов по ФЗ-152

ARinteg, ведущий системный интегратор и разработчик собственных решений, и «1С», компания по разработке, изданию и поддержке разных видов программ, заключили партнёрское соглашение, согласно которому «1С» займется дистрибуцией модуля «Учёта персональных данных» от ARinteg.

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«Учет персональных данных» от ARinteg разработан для создания и ведения реестра документов в организациях, которые занимаются обработкой ПДн по требованиям Федерального закона «О персональных данных». Модуль упрощает процедуру отчетности по ФЗ-152 и повышает уровень актуализации документов согласно требованиям регуляторов. Интеграция с продуктами «1С:Зарплата и Управление персоналом» в организации позволяет упростить работу с комплектом документом и сокращает время на обучения персонала работе с ПДн.