В ФРГ задумались о заморозке «Северного потока — 2»

Для избавления от «российской газовой зависимости», которая досталась им в наследство, новое правительство Германии должно будет предпринять крайние меры. Об этом заявил обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус, пишут РИА Новости.

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По его словам, допуск к эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» был и остается одним из самых важных политических решений, которое перешло новому правительству ФРГ в наследство от старого.

Корнелиус считает, что немецкие политики должны разделить «оператора сети и владельца газа», так как в настоящий момент это единственный способ борьбы с трубопроводом. Он также полагает, что ради политических целей Берлину придется «заморозить трубу»

В Министерстве экономики Германии сообщили, что анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации «Северного потока — 2» завершен и отправлен в Федеральное сетевое агентство. В анализе указано, что выдача сертификата никак не угрожает безопасности газоснабжения Германии и Европейского союза.