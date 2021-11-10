«Газпром» задумали лишить монополии на экспорт газа

Министерство энергетики России поддержало идею предоставить «Роснефти» право на экспорт 10 миллиардов кубометров газа через агентское соглашение с «Газпромом», который обладает монополией на экспорт трубопроводного газа из России. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете «Коммерсантъ».

Фото: ТАСС ТАСС

По словам Шульгинова, в министерстве думают, что «Роснефть» будет экспортировать газ из проектов «Роспан» и «Харампур». При этом он отметил, что речь идет о долгосрочных перспективах, так как «Харампур» еще не введен в эксплуатацию.

Видео дня

«Мы поддерживаем тему, чтобы был заключен агентский договор с "Газпромом". Это не будет противоречить закону, хоть и будет неким экспериментом», — заявил Шульгинов.

Министр признал, что к тому времени, как «Роснефть» сможет приступить к экспорту газа, его стоимость может снизиться. Тем не менее, отметил Шульгинов, цены на газ не лишатся своей привлекательности для экспортеров. На момент написания новости газ в Европе торгуется по цене 804 доллара за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.

Шульгинова также спросили о том, поможет ли доступ «Роснефти» к экспорту решить проблему полной загрузки трубопровода «Северный поток-2». Министр энергетики ответил, что «Северный поток-2» соответствует всем требованиям Третьего энергопакета, и подчеркнул, что сейчас идет сертификация «Северного потока-2» как независимого поставщика.

В сентябре эксперты американского инвестбанка Merrill Lynch пришли к выводу, что либерализация экспорта газа будет выгодна для России. Такие независимые производители, как «Роснефть» и «Новатэк», смогут найти новых покупателей без ущерба для «Газпрома». Однако «Газпром» выступает против этой идеи и указывает на то, что у «Роснефти» не хватает газа для исполнения контрактных обязательств. Соответствующие мощности могут появиться у компании уже в 2022 году после увеличения добычи на проекте «Роспан» и запуска «Харампура».