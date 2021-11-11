Цены на интернет и телевидение решили поднять

В России в 2022 году тарифы на платное телевидение, фиксированный доступ в интернет и прочие услуги проводной связи могут вырасти в среднем на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство TelecomDaily.

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По информации издания, около 78% респондентов готовы поднять стоимость услуг. При этом 48% опрошенных утверждают, что цены взлетят на 10% и выше. В то же время 20% компаний не планируют увеличения цен, а 2% рассматривают возможность их снижения.

Возможное подорожание услуг провайдеров эксперты объяснили увеличением стоимости оборудования, инфляцией, необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Издание отмечает, что цены взлетят не так высоко, как в последние годы. До этого стоимость тарифов каждый год поднималась на 12-15%.