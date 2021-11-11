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Провайдеры захотели поднять цены на интернет и телевидение

Елена Прошина
36 минут назад

В России в 2022 году тарифы на платное телевидение, фиксированный доступ в интернет и прочие услуги проводной связи могут вырасти в среднем на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство TelecomDaily.

Цены на интернет и телевидение решили поднять
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, около 78% респондентов готовы поднять стоимость услуг. При этом 48% опрошенных утверждают, что цены взлетят на 10% и выше. В то же время 20% компаний не планируют увеличения цен, а 2% рассматривают возможность их снижения.

Возможное подорожание услуг провайдеров эксперты объяснили увеличением стоимости оборудования, инфляцией, необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Издание отмечает, что цены взлетят не так высоко, как в последние годы. До этого стоимость тарифов каждый год поднималась на 12-15%.

Ранее глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева заявила, что стоимость услуг ЖКХ в жилых домах вновь возрастет. К такому результату приведет реформа по установлению экономически обоснованных тарифов. Чернышева отметила, что рост тарифов выше уровня инфляции отразится на всех, однако государство окажет адресную поддержку лишь ограниченному кругу граждан России.

Компании,Наталья Чернышева,газета "Известия",
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