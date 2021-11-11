Сбер А присоединяется к «Зелёному дню»

Сбер А Тендер, премиальный консалтинг в сфере закупок и торгов, присоединяется к «Зелёному дню» — ежегодной ноябрьской акции, приуроченной к дню рождения Сбера, который в этом году отмечает 180-летний юбилей.

Сбер А Тендер подготовил специальное предложение на услугу «проверка заявок участников закупок» с 11.11.2021-26.11.2021 по промокоду SBER180

В рамках услуги команда Сбер А Тендер осуществит профессиональную оценку заявки участника закупки на предмет перспектив допуска к участию в закупке. По результатам оказание услуги даст заключение и рекомендации по доработке заявки (при необходимости).