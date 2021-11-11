"Газпром" может перевыполнить план на 2021 год по сооружению межпоселковых газопроводов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Газпром" рассчитывает перевыполнить план на 2021 год по сооружению межпоселковых газопроводов для газификации, говорится в сообщении холдинга.

"С учетом текущей динамики работ "Газпром" рассчитывает перевыполнить первоначальный план на 2021 год по сооружению межпоселковых газопроводов", - отмечается в сообщении.

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С начала 2021 года построено 87 межпоселковых газопроводов протяженностью более 1,5 тыс. км. Возможность подключиться к сетевому газу получили более 58 тыс. домовладений и квартир (89% от планового показателя на 2021 год), 184 котельные (97% от плана) в 178 населенных пунктах, уточняют в "Газпроме".

В рамках программы ускоренной догазификации домовладений с начала года газифицировано уже более 90 тыс. частных домовладений.

"Отдельное внимание на заседании было уделено перспективам развития газоснабжения и газификации Красноярского края. В настоящее время продолжается работа по корректировке генеральной схемы газоснабжения и газификации региона", - говорится в сообщении.

Правление "Газпрома" также приняло к сведению информацию о газоснабжении Хабаровского края с 2025 года и утвердило программу метрологического обеспечения производственной деятельности холдинга в 2022-2026 годах. Так, в 2023 году планируется завершить проект расширения Уральского регионального метрологического центра. В состав нового комплекса войдет Государственный первичный специальный эталон расхода природного газа высокого давления.