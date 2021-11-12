Toshiba объявила о разделении на несколько компаний

Toshiba намерена разделиться на три отдельные компании в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года), компании будут заниматься отдельными бизнесами.

Отмечается, что в последние годы корпорация в кризисе, связанным с крупным скандалом с подделкой финансовой отчетности, а также с убытками в 2017 году из-за банкротства американского подразделения. Кроме того, в корпорации был конфликт между руководством и несколькими акционерами.