Toshiba объявила о разделении на несколько компаний

Toshiba намерена разделиться на три отдельные компании в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года), компании будут заниматься отдельными бизнесами.
Новые компании будут заниматься вопросами развития инфраструктуры, технологическими устройствами и компонентами полупроводниковой памяти, передает ТАСС со ссылкой на заявление коропорации.
Намерение разделить корпорацию связано с желанием повысить акционерную стоимость Toshiba за счет создания компаний с разными источниками прибыли и стратегиями развития, отметила газета «Никкэй».
Отмечается, что в последние годы корпорация в кризисе, связанным с крупным скандалом с подделкой финансовой отчетности, а также с убытками в 2017 году из-за банкротства американского подразделения. Кроме того, в корпорации был конфликт между руководством и несколькими акционерами.