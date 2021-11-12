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Toshiba объявила о скором разделении на несколько компаний

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Toshiba намерена разделиться на три отдельные компании в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года), компании будут заниматься отдельными бизнесами.

Toshiba объявила о разделении на несколько компаний
Фото: ReutersReuters

Новые компании будут заниматься вопросами развития инфраструктуры, технологическими устройствами и компонентами полупроводниковой памяти, передает ТАСС со ссылкой на заявление коропорации.

Намерение разделить корпорацию связано с желанием повысить акционерную стоимость Toshiba за счет создания компаний с разными источниками прибыли и стратегиями развития, отметила газета «Никкэй».

Отмечается, что в последние годы корпорация в кризисе, связанным с крупным скандалом с подделкой финансовой отчетности, а также с убытками в 2017 году из-за банкротства американского подразделения. Кроме того, в корпорации был конфликт между руководством и несколькими акционерами.

Компании,ИТАР-ТАСС,
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