Сбер подарил бонусы сотрудникам в честь 180-летия компании

Сбер в честь юбилея дарит сотрудникам по 30 000 бонусов СберСпасибо, а также подписку СберПрайм+ . Об этом сообщила старший вице-президент, руководитель HR компании Наталья Дудина.

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«Сегодня Сбер от всего сердца поздравляет с юбилеем и благодарит свою команду за успехи в работе! В честь 180-летия каждый сотрудник получит подарок — 30 000 бонусов СберСпасибо. Один бонус равен одному рублю, и потратить их можно в магазинах компаний-партнеров СберСпасибо или на благотворительность», - заявила она.

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По словам Дудиной, подарки получат 300 тысяч человек - сотрудников Сбера и компаний экосистемы (с долей участия Сбера в капитале более 51%).

«Бонусы будут начислены до 20 декабря 2021 года на бонусный счет СберСпасибо. Также с сегодняшнего дня наша флагманская подписка СберПрайм+ станет бесплатной для всех сотрудников», - рассказала старший вице-президент, руководитель HR Сбера.

Она отметила, что подписка включает в себя максимально выгодную банковскую карту с повышенным начислением бонусов Спасибо, а также дает доступ к сервисам экосистемы: 90 000 фильмам на OKKO, 60 миллионам треков в СберЗвуке, мобильной связи со СберМобайл, скидкам на такси Ситимобил, бесплатной доставке из СБЕР ЕАПТЕКИ, СберМаркета и СберМегаМаркета.

«Все эти специальные предложения, включая повышенные бонусы, позволяют экономить до 5000 рублей в месяц. Мы уверены, что наши продукты и сервисы – это лучший подарок. Мы заботимся о том, чтобы сотрудники смогли порадовать себя и своих близких», - подчеркнула Наталья Дудина.

Ранее Сбер заявил, что компанией предусмотрено повышение зарплат работникам в 2022 году на 7%. Также Наталья Дудина отмечала, что для сотрудников Сбера созданы условия для сохранения баланса работы и личной жизни: частичная занятость, саббатикал, удаленка из других регионов России.