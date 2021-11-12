«Газпром» дал обещание Украине

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания выполняет утверждённый план по закачке газа в европейские подземные хранилища, в том числе через территорию Украины. Обязательства «Газпрома» по транзиту в 2021 году будут выполнены. Слова Миллера приводятся в Telegram-канале компании.

Миллер напомнил, что «Газпром» выполняет план по закачке газа в европейские подземные хранилища. Для этого используется в том числе маршрут поставок через Украину.

Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано, — заявил глава «Газпрома».

Ранее сообщалось, что, несмотря на рост поставок российского газа в Европу, запасы в подземных газовых хранилищах «Газпрома» не только не увеличиваются, но даже уменьшаются. Уровень заполнения собственных хранилищ компании в Европе остаётся втрое ниже, чем в среднем по ЕС, и отставание уже невозможно наверстать. Кроме того, самой компании будет сложно покрыть суточные пики потребления по своим контрактам.