СберИндекс: Дополнительные траты россиян в дни распродаж составили 63 млрд рублей

Потребительский спрос полностью восстановился после карантинной недели. Прирост расходов на товары и услуги в России за период 8 – 14 ноября 2021 г. составил +13,0% г/г. При этом, как отмечают аналитики СберИндекса, дополнительные траты россиян в дни распродаж 11 и 12 ноября составили 63 млрд рублей.
Спрос полностью нормализовался после карантинной недели. При этом виден эффект распродаж, прошедших 11-12 ноября.
Напомним, что Сбербанк на прошлой неделе также сделал своим клиентам ряд выгодных предложений в рамках «Зеленого дня».
Скидки и спецпредложения компаний спровоцировали ровно такой же всплеск потребительского спроса, что и в пандемийном 2020 г. – на 22% относительно обычных дней октября (см. график 3).
В абсолютном выражении дополнительные траты составили 63 млрд. руб.
Главным бенефициаром распродаж ожидаемо стала непродовольственная розница, где темпы трат приблизились к августовским показателям (+15,1% г/г).
Кроме того, структура роста всё больше смещается в сторону интернет-площадок: доля онлайна в основных непродовольственных товарных категориях в распродажу выросла с 36% до 43%. Становится нормой покупать бытовую технику, мебель и товары для развлечений в интернете.
Отметим незначительное падение спроса в категории «Одежда, обувь и аксессуары» в 2021 г. (-3% к октябрю) вместо роста, который наблюдался в прошлом году (+15%). Это может свидетельствовать о возвращении к «старым» привычкам в условиях возвращения непродовольственной розницы к работе оффлайн.
Индекс потребительской активности после краткосрочного падения в первую неделю ноября вернулся к уровню октября (74,7 пункта).
При публикации материалов ссылка на СберИндекс (www.sberindex.ru) обязательна.
SberIndex.ru — аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны исследования Лаборатории СберИндекс (экс-«СберДанные») и другие.