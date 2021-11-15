СберИндекс: Дополнительные траты россиян в дни распродаж составили 63 млрд рублей

Потребительский спрос полностью восстановился после карантинной недели. Прирост расходов на товары и услуги в России за период 8 – 14 ноября 2021 г. составил +13,0% г/г. При этом, как отмечают аналитики СберИндекса, дополнительные траты россиян в дни распродаж 11 и 12 ноября составили 63 млрд рублей.

Спрос полностью нормализовался после карантинной недели. При этом виден эффект распродаж, прошедших 11-12 ноября.

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Напомним, что Сбербанк на прошлой неделе также сделал своим клиентам ряд выгодных предложений в рамках «Зеленого дня».

Скидки и спецпредложения компаний спровоцировали ровно такой же всплеск потребительского спроса, что и в пандемийном 2020 г. – на 22% относительно обычных дней октября (см. график 3).

В абсолютном выражении дополнительные траты составили 63 млрд. руб.

Главным бенефициаром распродаж ожидаемо стала непродовольственная розница, где темпы трат приблизились к августовским показателям (+15,1% г/г).

Кроме того, структура роста всё больше смещается в сторону интернет-площадок: доля онлайна в основных непродовольственных товарных категориях в распродажу выросла с 36% до 43%. Становится нормой покупать бытовую технику, мебель и товары для развлечений в интернете.

Отметим незначительное падение спроса в категории «Одежда, обувь и аксессуары» в 2021 г. (-3% к октябрю) вместо роста, который наблюдался в прошлом году (+15%). Это может свидетельствовать о возвращении к «старым» привычкам в условиях возвращения непродовольственной розницы к работе оффлайн.

Индекс потребительской активности после краткосрочного падения в первую неделю ноября вернулся к уровню октября (74,7 пункта).

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