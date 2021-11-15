Макдоналдс вовлек тысячи россиян в заботу об экологии

В 2021 году Макдоналдс провел экологическую акцию #МойЭкоДень более чем в 70 городах России, в ней приняли участие около десяти тысяч человек. Количество собранного в рамках этой акции мусора превысило 90 тонн, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Фото: Пресс-служба Макдоналдс Россия Пресс-служба Макдоналдс Россия

Участники акции выходили на субботники и плоггинг-забеги (во время таких пробежек люди убирают попавшийся им по дороге мусор).

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Проект Макдоналдс стал победителем в номинации «Экология» всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел-2021», проходящего под эгидой Ассоциации менеджеров России и Национального совета по корпоративному волонтерству.

По сравнению с 2020 годом количество городов-участников акции #МойЭкоДень увеличилось почти в два раза. Теперь ее проводят во всех регионах присутствия Макдоналдс в России, включая Дальний Восток. В 2021-м волонтеры собрали в два раза больше мусора, чем в прошлом году. Собранные отходы были переданы на переработку.

Компания опросила участников акции и выяснила, что более 90 процентов из них планируют изменить свой подход к сбору отходов и бережнее относиться к природе родного города.

Самыми активными участниками акции #МойЭкоДень в Макдоналдс назвали корпоративных волонтеров, представителей городских администраций и волонтерских организаций, студентов и школьников.

В 2021 году Макдоналдс также впервые сотрудничал с творческими коллективами, которые помогали компании продвигать идею важности заботы об окружающей среде. Компания и студия креативных музыкальных технологий Playtronica создали совместный трек из звуков перерабатываемой упаковки Макдоналдс, а группа СБПЧ выпустила специальный DJ-сет для участников экологической акции.

Помимо субботников и плоггинг-забегов, Макдоналдс провел интерактивные занятия для школьников и студентов, направленные на воспитание бережного отношения к природе.

В Макдоналдс напомнили о действующем с 2019 года пилотном проекте компании по раздельному сбору и переработке отходов, в том числе бумажных стаканчиков с тонким слоем полиэтилена внутри, которые ранее считались неперерабатываемыми.

В рамках своей долгосрочной цели на 2050 год Макдоналдс стремится к углеродной нейтральности по всему миру.